Окончание Рамадана для мусульман Удмуртии и «обедневшие» миллиардеры России: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Дождливое утро пятницы, 21 апреля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ураза

Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин поздравил жителей республики с окончанием священного для мусульман месяца Рамадана. Об этом сообщает Духовное управление мусульман региона.

«От всего сердца поздравляю вас с праздником Ураза-байрам 1444 года от переселения Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха!», — говорится в послании муфтия.

Он отметил, что, оглядываясь назад, в душе и в воспоминаниях останутся только добрые моменты Рамадана — то, как единоверцы встречались в мечетях на таравих-намазах, как собирались вместе на разговениях-ифтарах, слушали наставления имамов, читали Коран.

«Пусть же Всевышний дарует свою награду каждому, кто старался в этот месяц стать лучше, добрее, праведнее, каждому, кто побеждал самого себя, преодолевая испытания этого месяца, и каждому, кто делал добро и заботился об окружающих людях», — обратился Фаиз-хазрат Мухамедшин.

Он также напомнил, что в священный день праздника Ураза-Байрам важно поздравлять и желать мира и добра своим близким и родным людям.

Детский спорт

Ученики ГКОУ УР «Школа №92» Ижевска для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с Удмуртским республиканским социально-педагогическим колледжем приняли участие во Всероссийской специальной олимпиаде в Санкт-Петербурге. Об этом в соцсетях сообщила педагог школы Марина Алабужева.

Перед поездкой в Ижевске проходили отборочные туры среди школ. На протяжении пяти дней в Санкт-Петербурге проходили игры за звание лучших. После спортивных состязаний ребята знакомились с городом и его достопримечательностями.

По итогам проведения соревнований команда Удмуртии прошла в сильнейший 1-й дивизион из 5 по юнифад мини-футболу 5*5 и заняла почётное III место. I место у команды Норильска. II место у команды Ленинградской области.

«От всей души благодарим тренера Александра Петровича Богданова — учителя ГКОУ УР «Школа №92» за то, что помогает с каждым днём становиться сильнее, выносливее и не терять веру в себя!» — говорится в сообщении.

Бедность — не порок

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых «обедневших» миллиардеров России в 2022 году. Как передаёт «Мир 24», за прошедший год состояние 13 бизнесменов из России сократилось, причём сильнее всех пострадал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Согласно рейтингу Forbes, состояние Павла Дурова сократилось на 3,6 млрд долларов за год и в настоящее время составляет 11,5 млрд долларов. Издание отмечает, что падение котировок компаний-аналогов Telegram негативно сказалось на оценке стоимости самого мессенджера. Если в прошлом году Дуров находился на третьем месте российского рейтинга Forbes, то в этом году откатился на десятую строчку.

На втором месте рейтинга оказался частный инвестор Леонид Богуславский, который за год потерял 1,1 млрд долларов. У Богуславского имеются доли в 125 IT-компаниях из разных стран мира, многие из которых подешевели за прошедший год.

На третьей строчке списка расположились братья Дмитрий и Игорь Бухманы, каждый из которых потерял за год 1,1 млрд долларов. Теперь их состояние оценивается в 7 млрд долларов. Родственники владеют компанией Playrix, которая является одним из крупнейших разработчиков мобильных игр.

Предприниматель Фархад Ахмедов занял четвертую позицию в списке самых «обедневших» миллиардеров России. Его состояние сократилось на 0,6 млрд долларов и на 2023 год составляет 1,1 млрд долларов.

Несмотря на то, что большинство российских миллиардеров оказались успешными в прошедшем году, 13 из них потеряли в общей сложности 8,5 млрд долларов, отмечает Forbes.

Богатство короля

Газета The Guardian оценила личное состояние короля Великобритании Карла III в 1,815 млрд фунтов стерлингов (2,259 млрд долларов по текущему курсу). Как передаёт «Мир 24», эта цифра втрое превышает подсчёты газеты The Times, которая ранее назвала другую цифру — 600 млн фунтов стерлингов (745 млн долларов), сообщает ТАСС.

The Guardian отмечает, что журналисты The Times не учли некоторые из самых дорогостоящих активов монарха. Газета привлекла 12 экспертов, которые провели альтернативную оценку имущества Карла III и суммировали стоимость личной недвижимости короля, произведений искусства, драгоценностей, скаковых лошадей и редких марок. При этом специалисты применяли «взвешенные оценки» в случае отсутствия открытой информации. Стоимость портфеля акций, принадлежащего королю, была оценена в 142 млн фунтов стерлингов (176 млн долларов), что, по мнению экспертов, является «весьма консервативной» оценкой.

В Букингемском дворце отметили, что представленные изданием цифры представляют собой «весьма изобретательное сочетание измышлений, догадок и неточностей».

Ранее ещё одна британская газета The Sunday Times оценила личное состояние Карла III в 600 млн фунтов стерлингов (745 млн долларов). Разбогатеть ему удалось не только благодаря полученному наследству, но и успешному управлению герцогством Корнуолл.