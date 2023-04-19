Для строительства блиндажей из Глазова в зону СВО увезли 25 кубов березы

Глазов. Удмуртия. Глазов отправил в зону спецоперации 25 кубов березы. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лесоматериал подготовило лесозаготовительное предприятие «Восток-ресурс». Из отправленных бревен бойцы смогут построить блиндажи и окопные сооружения.

Фура, выделенная предприятием «УАТ» при финансовой поддержке республиканского фонда «Сообщество», планирует добраться до зоны СВО за 4 дня.