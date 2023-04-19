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Для строительства блиндажей из Глазова в зону СВО увезли 25 кубов березы

09:46, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Для строительства блиндажей из Глазова в зону СВО увезли 25 кубов березы
09:46, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
792
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#гуманитарная помощь\n#древесина\n#спецоперация
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Очередную партию гуманитарного груза доставят в зону СВО уже на этой неделе.

Глазов. Удмуртия. Глазов отправил в зону спецоперации 25 кубов березы. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лесоматериал подготовило лесозаготовительное предприятие «Восток-ресурс». Из отправленных бревен бойцы смогут построить блиндажи и окопные сооружения.

Фура, выделенная предприятием «УАТ» при финансовой поддержке республиканского фонда «Сообщество», планирует добраться до зоны СВО за 4 дня. 

09:46, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
792
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#гуманитарная помощь\n#древесина\n#спецоперация