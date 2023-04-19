Глазовские субботники и спасение кота в Туве: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Пасмурное утро среды, 19 апреля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Чистота — залог здоровья

150 человек вышли на субботник в Глазове на Калининском бульваре. Как сообщила пресс-служба администрации города, на субботник вышли команды библиотеки, творческого центра «Пятнашки», ЖЭКа №3 и Совета ветеранов.

В 2023 году Глазов вновь участвует в национальном проекте — здесь отремонтируют шесть дворов, бульвар Карла Маркса, площадь перед КСЦ «Победа».

Также студенты ГГПИ имени В. Г. Короленко вышли на субботник, проведя уборку территории около первого учебного корпуса.

Юноши разбрасывали снег, который находится в тени корпуса и поэтому долго не тает. Девушки сгребали прошлогоднюю листву и собирали её в мешки.

Напомним, общегородской предпраздничный субботник объявлен в Глазове с 13 апреля. Он посвящён предстоящему 345-му дню рождения города.

В среду, 19 апреля, порядок во дворах наводят 12 домов, а в 09:00 Совет ветеранов начал субботник в Сквере героев и у памятника Татьяне Барамзиной в парке.

Спаси кота

Несколько улиц посёлка городского типа Каа-Хем в республике Туве отключили от электричества ради спасения кота. Животное два дня просидело на опоре ЛЭП, сообщает «Мир 24» со ссылкой на РИА «Новости».

Жители были совершенно не против отключения на время проведения операции по спасению. Многие даже были рады. В мессенджерах Каа-Хем люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии.

Отмечается, что спасенного кота после того, как сняли с опоры, забрали в семью местные жители. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.

Посёлок городского типа Каа-Хем — фактически второй по численности населённый пункт в Туве. Там проживают около 20 тысяч человек.

Обрушение парковки

При обрушении парковки в нью-йоркском районе Манхэттен погиб один человек. Кроме того, ещё пятеро получили ранения, сообщает «Мир 24» со ссылкой на РИА «Новости».

По словам мэра города Эрика Адамса, уцелевшие конструкции здания находятся в очень нестабильном состоянии. По этой причине спасатели применяют спецтехнику для оценки ситуации.

Как отметил начальник пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито, всего пострадали шесть человек, один из которых умер, один отказался от помощи врачей, а ещё четверо доставлены в больницу. Он добавил, что все пострадавшие — сотрудники парковки.

Спасатели по-прежнему считают, что под завалами могут находиться люди. Обрушившееся здание находится примерно в 200 метрах от Всемирного торгового центра.