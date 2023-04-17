«Поезд Победы» проедет по Удмуртии 17 апреля

Ижевск. Удмуртия. 17 апреля в Ижевск приедет «Поезд Победы». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Состав проедет по 6 населенным пунктам Удмуртии, где пройдут мероприятия, посвященные 80-летию с открытия движения железной дороги Ижевск-Балезино. На каждой станции будут проведены митинги, открытие мемориальных досок в честь участников строительства дороги, возложение цветов к памятникам, а также перед зрителями выступят творческие коллективы.

Акция началась со станции Балезино, мемориальный состав там появился в 06:50. Участники мероприятия смогли увидеть открытые платформы поезда, в которых выставлены образцы военной техники.

В 08:00 «Поезд Победы» приехал на станцию «Пибаньшур». Отъезд оттуда запланирован на 08:33. С 09:10 до 09:38 состав пробудет на станции «Люк», на станции «Игра» он остановится с 10:18 до 10:58, а с 12:16 до 13:15 поезд можно будет увидеть в селе Кекоран.

Главный праздник пройдет на железнодорожном вокзале Ижевска, где «Поезд Победы» простоит с 14:35 до 15:35. Помимо развлекательной программы для посетителей создали фотозону и выставку о строительстве железнодорожной линии Ижевск-Балезино. Посетители могут увидеть архивные и производственные фотографии, панорамы и исторические документы о строительстве линии, которая стала подвигом жителей Удмуртии.