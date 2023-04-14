Глава Удмуртии презентовал экспортный потенциал республики послу Никарагуа

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию прибыла посол Никарагуа в России Торрес Мехия Альба Асусена. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, Александр Бречалов и вице-премьер Ольга Абрамова презентовали ей экспортный потенциал республики. Посол передала приветствия президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо Самбрана (супруги президента).

Александр Бречалов рассказал, что предприятия Удмуртии выпускают высококачественную и высокотехнологичную продукцию.

«Мы стремимся создать лучшие условия для бизнеса. Это отметил и президент страны Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Наши предприятия выпускают различные сплавы, которые используются при изготовлении гаджетов, костюмы для художественных гимнастов поставляются в более чем 90 стран мира. И, кстати, никарагуанский кофе ижевской обжарки доставляют в 600 городов России», — добавил руководитель региона.

Он отметил, что у региона лидерские позиции в мировом масштабе — в Удмуртии выпускается 2% беспилотных систем и 20% стрелкового оружия. При этом регион можно смело назвать и аграрным.

Направления, в которых можно сотрудничать, представила профильный вице-премьер Ольга Абрамова. Она отметила, что на данный момент республика экспортирует продукцию АПК в 27 стран мира. Это мясомолочная продукция, сухие смеси для бульонов, комбикорма, продукция пчеловодства, растительные пищевые и технические масла, генетические материалы и эмбрионы.

«Республика Никарагуа и народ солидарны с Россией. Нам очень интересны ваши предложения, и мы заинтересованы в установлении отношений с Удмуртской Республикой. Наша страна открыта для бизнес-миссий. У нас очень развито сельское хозяйство, и мы, к примеру, могли бы в ближайшее время обсудить генный материал», — подчеркнула Торрес Мехия Альба Асусена.

Стороны приняли решение организовать в ближайшие месяцы онлайн-встречи для предприятий.