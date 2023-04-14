«Газпром межрегионгаз Ижевск» оштрафовали за отключение МКД в Хохряках от газа

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность выводов Удмуртского УФАС о невозможности введения ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» полного ограничения поставки газа в отношении жителей многоквартирных домов, добросовестно исполняющих обязанности по оплате коммунального ресурса. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского УФАС России.

Напомним, решением Комиссии ведомства компанию «Газпром межрегионгаз Ижевск» признали нарушившей «Закон о защите конкуренции» в части введения полного ограничения поставки газа для ООО «РСУ-7» — котельной, обслуживающей многоквартирные дома в деревне Хохряки.

Нарушение поставщиком газа норм действующего законодательства привело к прекращению основного вида деятельности котельной и невозможности исполнения ООО «РСУ-7» договорных обязательств перед потребителями, а также к нарушению прав абонентов, добросовестно исполняющих обязанности по оплате коммунального ресурса.

Не согласившись с содержанием решения и предписания, ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» обратилось в ФАС России, Арбитражный суд Удмуртии, а также в апелляционную и кассационную судебные инстанции. Все они поддержали позицию Удмуртского УФАС — права котельной были нарушены.

В итоге предписание управления исполнено: поставщиком газа разработан и утверждён локальный акт о необходимости соблюдения сотрудниками Общества Правил поставки газа, в котором обращено отдельное внимание на недопустимость введения ограничения поставки газа добросовестным потребителям, а также на действия, которые должны быть совершены ресурсоснабжающей организацией — посредником во избежание введения такого ограничения.

«Газпром межрегионгаз Ижевск» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.31 КоАП России и оштрафовали.