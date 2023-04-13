Помидоры с морковью подорожали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В марте 2023 года в Удмуртии индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,6%. Данными поделился Удмуртстат.

Так, из продовольственных товаров наиболее подорожали помидоры (23,6%), морковь (10%) и репчатый лук (9%). Огурцы подешевели на 20,5%, а картофель на 6,3%.

Также сильно подорожали яйца куриный (9,1%), вермишель и какао (7,7%), мёд пчелиный натуральный (7,1%).

За первую неделю апреля больше всего подорожал творог +9,8 руб. за кг. Сильно подешевел байховый чёрный чай (-58,8 руб.), а также мясные консервы для детского питания (-46,3 руб.).