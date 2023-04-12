В Удмуртии исследовали сырое молоко на показатели безопасности

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги мартовского месячника по безопасности молока. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» Главное управление ветеринарии Удмуртии.

В рамках месячника обследовано 454 молочно-товарных фермы крупного рогатого скота и 7 молочно-товарных ферм мелкого. Сотрудники исследовали сырое молоко на показатели безопасности и провели оценку работы предприятий по производству, хранению и транспортировке молочной продукции.

Отобранные 580 проб сырого молока прошли 6 135 лабораторных исследований.

Одновременно хозяйства были проверены на соблюдение правил по содержанию животных.

Результатом месячника стала разработка 375 планов для повышения качества молочной продукции и создания комфортных условий для животных.

Ряд предприятий провел необходимую модернизацию и приобрел новое оборудование: пастеризаторы молока и молочные танки для охлаждения.