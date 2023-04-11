Роман Широбоков из Удмуртии назначен и. о. руководителя следственного управления СК России по Калмыкии

Элиста. Республика Калмыкия. Полковник юстиции Роман Широбоков из Удмуртии стал исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Калмыкии. Как сообщается на сайте ведомства, приказ подписан 27 марта 2023 года.

В 1995 году Роман Витальевич поступил на службу в органы прокуратуры Удмуртии, работал следователем, заместителем прокурора района, затем возглавил районный следственный отдел.

С 2008 года по март 2021 года руководил отделом криминалистики СУ СКР по Удмуртии. После был назначен первым заместителем председателя следственного управления.

Роман Широбоков имеет нагрудный знак «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», медали «За безупречную службу» I, II степени, «300 лет первой следственной канцелярии», почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики». Также полковник юстиции занесен на Доску почета Следственного комитета России.