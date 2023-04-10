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В Народном центре беспилотных систем в Ижевске открыли регистрацию на новые потоки обучения

13:20, 10 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Народном центре беспилотных систем в Ижевске открыли регистрацию на новые потоки обучения
13:20, 10 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
238
0
#Ижевск\n#спецоперация\n#беспилотники
Фото: ИА "Сусанин"
238
0

Вскоре здесь собираются открыть платные курсы для невоенных желающих.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском Народном центре беспилотных систем готовятся к запуску третьего потока обучения. Как сообщается в группе организации «ВКонтакте», во втором потоке обучения НЦБС приняло участие более 60 военнослужащих и добровольцев СВО, осваивающих коптеры и технику FPV.

Отмечается, что всем прошедшим обучение после успешной сдачи экзамена выдадут сертификат и поставят отметку в военном билете.

О датах запуска следующих потоков обучения обещают проинформировать в ближайшее время. Пока что желающие могут пройти регистрацию по ссылке

В НЦБС подчеркнули, что на данный момент набор на обучение ведётся только из числа военнослужащих и добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

«Если вы хотите пройти обучение для себя или профессиональной невоенной деятельности, также заполняйте форму регистрации. Сообщим о старте платных занятий», — сообщили в организации.

13:20, 10 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
238
0
#Ижевск\n#спецоперация\n#беспилотники