В Народном центре беспилотных систем в Ижевске открыли регистрацию на новые потоки обучения

Ижевск. Удмуртия. В ижевском Народном центре беспилотных систем готовятся к запуску третьего потока обучения. Как сообщается в группе организации «ВКонтакте», во втором потоке обучения НЦБС приняло участие более 60 военнослужащих и добровольцев СВО, осваивающих коптеры и технику FPV.

Отмечается, что всем прошедшим обучение после успешной сдачи экзамена выдадут сертификат и поставят отметку в военном билете.

О датах запуска следующих потоков обучения обещают проинформировать в ближайшее время. Пока что желающие могут пройти регистрацию по ссылке.

В НЦБС подчеркнули, что на данный момент набор на обучение ведётся только из числа военнослужащих и добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

«Если вы хотите пройти обучение для себя или профессиональной невоенной деятельности, также заполняйте форму регистрации. Сообщим о старте платных занятий», — сообщили в организации.