Упавшую в канализационный люк собаку спасли в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Спасатели Сарапула вытащили из канализационного люка собаку. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

9 апреля животное провалилось в колодец, расположенный рядом с городской больницей. Собака сидела на глубине 6 м и скулила, из-за чего ее и заметили горожане и обратились к спасателям.

На место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда №4, которые с помощью веревки извлекли собаку из колодца. После освобождения животное убежало в неизвестном направлении.

Жителям Удмуртии напоминают, что если они станут очевидцами несчастного случая, им нужно сообщать об этом в Поисково-спасательную службу по единому номеру телефона «112».