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Упавшую в канализационный люк собаку спасли в Сарапуле

08:30, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Упавшую в канализационный люк собаку спасли в Сарапуле
08:30, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#собака\n#спасение
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
172
0

Она сидела на глубине 6 м и скулила.

Сарапул. Удмуртия. Спасатели Сарапула вытащили из канализационного люка собаку. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

9 апреля животное провалилось в колодец, расположенный рядом с городской больницей. Собака сидела на глубине 6 м и скулила, из-за чего ее и заметили горожане и обратились к спасателям. 

На место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда №4, которые с помощью веревки извлекли собаку из колодца. После освобождения животное убежало в неизвестном направлении.

Жителям Удмуртии напоминают, что если они станут очевидцами несчастного случая, им нужно сообщать об этом в Поисково-спасательную службу по единому номеру телефона «112».  

08:30, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#собака\n#спасение