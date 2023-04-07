Псу Гоше из Ижевска, чей хозяин участвует в СВО, нашли новый дом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли новый дом для пса Гоши, чей хозяин сейчас участвует в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Собаку пристроили 7 апреля.

Напомним, что из-за участия в СВО хозяин оставил Гошу на передержку. Полуторагодовалой собаке искали новую семью, где он бы смог жить в доме, будке или вольере, чтобы свободно гулять по участку.

Теперь ласковый и дружелюбный Гоша обрел новую семью.

Главное управление ветеринарии Удмуртии поблагодарило добровольца, у которого все это время жил пес.