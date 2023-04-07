Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Псу Гоше из Ижевска, чей хозяин участвует в СВО, нашли новый дом

17:41, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Псу Гоше из Ижевска, чей хозяин участвует в СВО, нашли новый дом
17:41, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#собака\n#спецоперация
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
61
0

Все это время собака была на передержке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли новый дом для пса Гоши, чей хозяин сейчас участвует в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Собаку пристроили 7 апреля.

Напомним, что из-за участия в СВО хозяин оставил Гошу на передержку. Полуторагодовалой собаке искали новую семью, где он бы смог жить в доме, будке или вольере, чтобы свободно гулять по участку.

Теперь ласковый и дружелюбный Гоша обрел новую семью. 

Главное управление ветеринарии Удмуртии поблагодарило добровольца, у которого все это время жил пес. 

17:41, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#собака\n#спецоперация