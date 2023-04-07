В Удмуртии началась установка информационных щитов на ремонтируемых дорогах

Ижевск. Удмуртия. Установка информационных щитов началась на объектах дорожного ремонта в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На щитах указаны данные о видах ремонта, его сроках, наименовании и протяженности объекта, заказчике и подрядчике. Их устанавливают за месяц до начала работ. Поскольку дорожный сезон в Удмуртии начинается 1 мая, работа по установке уже начата.

Сейчас щиты уже появились на дорогах: Бураново-Киясово, Ижевск-Ува и Игра-Селты-Сюмси на границе Кировской области. Также щиты установлены в Сарапульском, Шарканском, Камбарском районах, Сарапуле, Воткинске и Можге.

В ближайшее время они появятся и в Ижевске.

«Сразу после этого работы на объектах не начнутся. Сначала будет проведена подготовка объектов к ремонтам. В первую очередь, дорожники проведут геодезические работы, в которые входит подготовка картограмм фрезерования и выравнивания полотна. Только после этого на объектах появится дорожная техника», — прокомментировала начальник управления развития и строительства автомобильных дорог Миндортранса Удмуртии Екатерина Чарыкова.

Однако дорожники предупреждают, что в планах могут быть подвижки. При хороших погодных условиях ремонт объектов может стартовать уже в апреле. Так, в 2022 году работы на объектах нацпроекта начались 15 апреля.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 80 объектов протяженностью более 118 км.