В Можге появилась первая в России лаборатория по заморозке семени козлов-производителей швейцарских пород

Можга. Удмуртия. На предприятии «Можгаплем» в Удмуртии появилась первая в России лаборатория по получению и заморозке семени козлов-производителей Зааненской и Альпийской пород. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

«На данный момент найти и приобрести чистокровных коз данных пород достаточно сложно и дорого. Но есть более доступное решение этого вопроса — искусственное осеменение. Использование спермы козлов-производителей с желаемыми характеристиками являются залогом развития стада и улучшения экономических показателей», — говорится в сообщении.

Для этой цели в ООО «Можгаплем» в 2021 году завезли шесть племенных козлов-производителей Зааненской породы, а в конце 2022 года — двух племенных козлов-производителей Альпийской породы. Также в ближайшее время планируется завоз племенных козлов нубийской породы.

Отмечается, что козье молоко богато витаминами: А, С, Е, D и группы В. Также в его составе много минералов: фосфора, кальция, натрия, магния, железа, калия, селена. Оно легко усваивается и подходит для питания младенцев, используется в диетическом питании и практически не вызывает аллергии.

«Несмотря на очевидную пользу употребления козьего молока, многих отталкивает его аромат. Но молоко Зааненской и Альпийской пород не имеет неприятного запаха. Обе породы выведены в Швейцарии. Они выносливы, имеют высокую продуктивность и длительный период лактации», — сообщили в Минсельхозе.

Показатели надоев таковы. Зааненские матери имеют удой за 300 дней лактации от 1 200 кг молока жирностью 3,9% и содержанием белка 3,6%. Альпийские за 300 дней дают 1 225 кг молока жирностью 3,62% и содержанием белка 3,33%.