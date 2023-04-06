Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид

В Удмуртии Россельхознадзор не принял поставку почти 20 тонн семян кукурузы, засоренных сорняком

17:20, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии Россельхознадзор не принял поставку почти 20 тонн семян кукурузы, засоренных сорняком
17:20, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#товары\n#сельское хозяйство
Фото: unsplash.com (Pierre Bamin)
42
0

С начала 2023 года в регион ввезли более 350 т семян кукурузы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз 19,972 т семян кукурузы, смешанных с карантинным сорняком. Об этом сообщает пресс-служба управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Ввоз семян гибридов кукурузы из Краснодарского края прошел в марте 2023 года. Во время досмотра товара были взяты пробы для установления карантинного фитосанитарного состояния. Лабораторный анализ показал, что в партии семян находится карантинный объект — семена амброзии полыннолистной в жизнеспособном состоянии. 

На основе полученных данных собственнику груза рекомендовали принять меры в соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений». Таким образом он должен провести фитосанитарное обеззараживание, переработать карантинную продукцию или уничтожить ее. 

Всего с начала 2023 года в Удмуртию ввезли 20 партий семян кукурузы весом 356,2 т. Поставки осуществлялись из Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края. Во всех партиях специалисты не обнаружили карантинных объектов. 

17:20, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#товары\n#сельское хозяйство