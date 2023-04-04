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Трое осужденных колонии-поселения №11 возведут остановки в Завьяловском районе

15:15, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Трое осужденных колонии-поселения №11 возведут остановки в Завьяловском районе
15:15, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#осужденные\n#остановки\n#работа
Фото: ИА «Сусанин»
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Они построят остановочные комплексы в 5 населенных пунктах.

Завьялово. Удмуртия. Осужденные Удмуртии возведут автобусные остановки в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Договор с администрацией Завьяловского района подписал центр трудовой адаптации осужденных КП-11. В рамках контрактов трое осужденных возведут остановочные комплексы в 5 населенных пунктах. 

Строительные работы планируется начать в мае, а закончить в конце июля. Сейчас администрация КП-11 согласовывает строительство еще 6 остановок. 

15:15, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#осужденные\n#остановки\n#работа