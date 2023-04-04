Трое осужденных колонии-поселения №11 возведут остановки в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. Осужденные Удмуртии возведут автобусные остановки в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Договор с администрацией Завьяловского района подписал центр трудовой адаптации осужденных КП-11. В рамках контрактов трое осужденных возведут остановочные комплексы в 5 населенных пунктах.

Строительные работы планируется начать в мае, а закончить в конце июля. Сейчас администрация КП-11 согласовывает строительство еще 6 остановок.