Глава Можгинского района Удмуртии пояснил причину бедственного состояния дороги на Чежебаш

Можга. Удмуртия. Глава Можгинского района Удмуртии Александр Васильев поведал о причинах бедственного состояния автодороги «Можга — Кватчи — Чежебаш». Реакцией на сообщения жителей он поделился в соцсетях.

«Конечно, я и администрация района, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, в чьём ведении эта дорога находится, знаем и обеспокоены сложившейся ситуацией», — заверил Васильев.

Он отметил, что на Карашурском подземном хранилище газа идёт масштабное строительство Удмуртского резервирующего комплекса, который позволит увеличить количество закачиваемого природного газа и может привести к двукратному увеличению рабочих мест.

«На сегодняшний день идёт первый этап строительства, для этого завозится песок и другие строительные материалы. В конце марта встретился с руководителем проекта. Он заверил, что ограничения, связанные с закрытием дорог на период весенней распутицы, будут безусловно выполняться», — резюмировал глава Можгинского района.