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В Удмуртии ищут временный дом для пса Гоши, чей хозяин участвует в спецоперации

18:11, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии ищут временный дом для пса Гоши, чей хозяин участвует в спецоперации
18:11, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
126
0
#Удмуртия\n#собаки\n#спецоперация
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
126
0

Собаке 1,5 года, он ласковый с людьми и ладит с другими животными.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут добрые руки, которые смогут позаботиться о псе Гоше. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Хозяин собаки в настоящий момент участвует в спецоперации, поэтому он отдал Гошу на передержку. Псу 1,5 года, он привит, кастрирован и здоров. Также Гоша дружелюбный, активный, ласковый с людьми и ладит с кошками и другими животными.

Желающие временно приютить собаку могут договориться с Еленой по телефону 8 (982) 997-82-97. 

18:11, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
126
0
#Удмуртия\n#собаки\n#спецоперация