В Удмуртии ищут временный дом для пса Гоши, чей хозяин участвует в спецоперации

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут добрые руки, которые смогут позаботиться о псе Гоше. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Хозяин собаки в настоящий момент участвует в спецоперации, поэтому он отдал Гошу на передержку. Псу 1,5 года, он привит, кастрирован и здоров. Также Гоша дружелюбный, активный, ласковый с людьми и ладит с кошками и другими животными.

Желающие временно приютить собаку могут договориться с Еленой по телефону 8 (982) 997-82-97.