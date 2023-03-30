Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии ликвидировали 65 скотомогильников, не используемых сельхозпредприятиями и гражданами. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Главное управление ветеринарии Удмуртии.

В 2023 году на территории региона работа продолжится, специалистам поступило уже 18 заявлений на обследование скотомогильников.

В управлении напоминают, такое место захоронения может быть ликвидировано при соблюдении ряда условий:

- последнее захоронение было не менее двух лет для биотермических ям и не менее 25 лет для захоронений в земляные ямы;

- соблюдена ветеринарно-санитарная безопасность скотомогильника — исключено наличие в почве спор сибирской язвы.