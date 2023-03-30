На текущий год поступило уже 18 заявок.
Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии ликвидировали 65 скотомогильников, не используемых сельхозпредприятиями и гражданами. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Главное управление ветеринарии Удмуртии.
В 2023 году на территории региона работа продолжится, специалистам поступило уже 18 заявлений на обследование скотомогильников.
В управлении напоминают, такое место захоронения может быть ликвидировано при соблюдении ряда условий:
- последнее захоронение было не менее двух лет для биотермических ям и не менее 25 лет для захоронений в земляные ямы;
- соблюдена ветеринарно-санитарная безопасность скотомогильника — исключено наличие в почве спор сибирской язвы.