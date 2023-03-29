В Удмуртии напомнили о штрафах при протечках кровли в многоквартирных домах

Ижевск. Удмуртия. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртии обсудили вопрос протечек кровель многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Как отметил первый замначальника ГУ по госнадзору Удмуртии, главный государственный жилищный инспектор республики Ренат Зиганшин, в Госжилинспекцию за минувшую неделю поступило 20 жалоб от жителей МКД. По каждому из них проводятся проверки, выдаются предостережения.

Ренат Зиганшин напомнил, что протечки кровли должны устраняться обслуживающей организацией в течение одних суток; повреждения системы организованного водоотвода: водосточных труб, воронок, колен, отмётов – в течение пяти суток.

Штраф за ненадлежащее содержание общедомового имущества МКД:

- в отношении управляющей организации – до 350 тыс. рублей;

- в отношении ТСЖ – штраф до 50 тыс. рублей.