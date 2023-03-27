Банк в Удмуртии оштрафовали за частые звонки с требованием погашения кредита

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали банк за незаконные звонки от банковских «коллекторов». Как сообщила пресс-служба УФССП России по республике, штраф составил 360 тысяч рублей.

«Должностные лица УФССП России по Удмуртской Республике защитили права третьих лиц, которым незаконно звонили сотрудники банка, занимающиеся возвратом просроченной задолженности», — говорится в сообщении.

В ведомство обратились сразу четыре гражданина с жалобами на часто поступающие звонки с требованием возврата долга от одного и того же банка. При этом кредитные договоры у них с данным банком заключены не были. В рамках проведения административного расследования сотрудниками надзорного отдела установлено, что кредитные договоры заключены совершенно с другими лицами, у которых и образовалась просроченная задолженность. В результате прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что граждане отказывались от взаимодействия с ними, просили их больше не беспокоить, однако сотрудник банка заявил, что звонки всё равно будут продолжаться.

Банк был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». За каждое правонарушение ему назначен штраф в 90 тысяч рублей.

Судебные приставы напомнили, если права граждан нарушены действиями организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, гражданин можете обратиться к специалистам по адресу: 426063, Ижевск, улица Ключевой посёлок, 39б. Либо через интернет-приёмную на официальном сайте Управления. Контактный телефон: 8 (3412) 27-13-36 (доб. 1173).