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У лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина родилась дочь

17:03, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
У лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина родилась дочь
17:03, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
351
0
#Удмуртия\n#спорт\n#общество\n#дети
Фото: vk.com/max_vylegzhanin
351
0

Девочку назвали Мартой.

Ижевск. Удмуртия. У удмуртского лыжника, чемпиона мира и вице-чемпиона Олимпийских игр Максима Вылегжанина случилось прибавление семейства. 23 марта у спортсмена родилась дочь.

«Наша Марта. Все, кто потерял меня, теперь понимаете, был веский повод», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» супруга Максима Альбина.

Малышка появилась на свет весом 3 кг 650 г при росте 54 см. Новорожденную родители назвали Мартой.

Напомним, Максим Вылегжанин со своей женой Альбиной в браке с 2012 года. В 2014 году родился их первенец — сын Артемий.

17:03, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
351
0
#Удмуртия\n#спорт\n#общество\n#дети