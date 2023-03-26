У лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина родилась дочь

Ижевск. Удмуртия. У удмуртского лыжника, чемпиона мира и вице-чемпиона Олимпийских игр Максима Вылегжанина случилось прибавление семейства. 23 марта у спортсмена родилась дочь.

«Наша Марта. Все, кто потерял меня, теперь понимаете, был веский повод», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» супруга Максима Альбина.

Малышка появилась на свет весом 3 кг 650 г при росте 54 см. Новорожденную родители назвали Мартой.

Напомним, Максим Вылегжанин со своей женой Альбиной в браке с 2012 года. В 2014 году родился их первенец — сын Артемий.