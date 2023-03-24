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Лед на реках Удмуртии начнут взрывать с 25 марта

17:53, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Лед на реках Удмуртии начнут взрывать с 25 марта
17:53, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Удмуртия\n#реки\n#лед\n#взрыв\n#паводок
Фото: vk.com/pssur
35
0

Спасатели приступят к работам с участка реки Кырыкмас Киясовского района

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 марта на реках начнут взрывать лед. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Ижевска. 

Работы нужны, чтобы избежать ледовых заторов и подтоплений в период паводка. Во время взрывов спасатели будут включать звуковые спецсигналы. Жителей близлежащих населенных пунктов просят соблюдать спокойствие и не ходить в лес рядом с местами проведения работ.

Взрывать лед специалисты начнут с участка на реке Кырыкмас Киясовского района у автодороги Киясово-Ермолаево. 

Также сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии выедут на точки:

— на реку Кильмезь Сюмсинского района — в селе Кильмезь в тупике улицы Станционной;

— на реку Чепцу Балезинского района — ниже по течению села Балезино у поворота реки, у деревни Кожило в тупике улицы Советской у поворота реки, выше по течению деревни Кожило у поворота реки и в деревне Омутница Глазовского района;

— на реку Пызеп Кезского района — выше моста автодороги Кез-Старая Гыя–Медьма;

— на реку Лып — выше моста на автодороге Кез- Сюрзи-Тортым.

Напомним, что пик паводка в регионе ожидается с 15 по 24 апреля. Местным жителям дали рекомендации, как обезопасить себя и свой дом в этот период.  

17:53, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Удмуртия\n#реки\n#лед\n#взрыв\n#паводок