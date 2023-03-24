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Автомобиль с антидроновым ружьём, коптером и медоборудованием отправили из Удмуртии в зону СВО

09:50, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Автомобиль с антидроновым ружьём, коптером и медоборудованием отправили из Удмуртии в зону СВО
09:50, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#помощь\n#автомобиль
Фото: скриншот с видео Александра Бречалова
449
0

Также бойцы получат районные газеты с новостями и посланиями для них.

Ижевск. Удмуртия. Участникам спецоперации доставят новую технику из Удмуртии. Об этом рассказал глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этот раз в зону СВО отправили квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновое ружье, генераторы, бензопилы с комплектующими, медикаменты и оргтехнику. Помимо этого бойцы получат автомобиль со встроенным дефибриллятором, аппаратом для вентиляции легких, электрокардиографом, реанимационным набором, кислородным ингалятором, носилками и перевязочными материалами.

Груз сформирован на основе запросов от командиров бойцов. Он отправился в зону спецоперации 24 марта. 

Также вместе с необходимой техникой жители региона отослали письма с приветами и словами поддержки, но в новом формате. Региональные СМИ запустили акцию «Газеты для наших» и собрали послания на страницах районных и республиканских изданий. Участникам спецоперации передадут газеты из их районов, в которых они не только прочитают письма, но и узнают новости. 

09:50, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#помощь\n#автомобиль