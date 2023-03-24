Автомобиль с антидроновым ружьём, коптером и медоборудованием отправили из Удмуртии в зону СВО

Ижевск. Удмуртия. Участникам спецоперации доставят новую технику из Удмуртии. Об этом рассказал глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этот раз в зону СВО отправили квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновое ружье, генераторы, бензопилы с комплектующими, медикаменты и оргтехнику. Помимо этого бойцы получат автомобиль со встроенным дефибриллятором, аппаратом для вентиляции легких, электрокардиографом, реанимационным набором, кислородным ингалятором, носилками и перевязочными материалами.

Груз сформирован на основе запросов от командиров бойцов. Он отправился в зону спецоперации 24 марта.

Также вместе с необходимой техникой жители региона отослали письма с приветами и словами поддержки, но в новом формате. Региональные СМИ запустили акцию «Газеты для наших» и собрали послания на страницах районных и республиканских изданий. Участникам спецоперации передадут газеты из их районов, в которых они не только прочитают письма, но и узнают новости.