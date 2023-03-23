Из-за подтопления в Вавожском районе закрыли проезд по Гуляевскому мосту

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе закрыли проезд по Гуляевскому мосту через реку Вала. Об этом рассказал глава Вавожского района Олег Овчинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подъезды к сооружению также перекрыли, чтобы предотвратить несчастные случаи. Теперь доехать до деревни Гуляево можно в объезд по маршруту: Вавож — село Нюрдор-Котья — деревня Лыстем — село Какмож — деревня Нижний Юсь — станция Гуляевская ж/д площадка — деревня Гуляево. Данный путь составит 37 км.

На месте также организована лодочная переправа, с помощью которой местных жителей переправляют с берега на берег. Установлен график подвоза продуктов от Вавожского потребительского общества.

Школьников перевели на дистанционное обучение.

Жителей деревни Гуляево предупреждают, что угрозы подтопления населенного пункта нет. Ситуацию контролируют экстренные службы.

При подтоплении жилых домов и приусадебных участков людей просят в любое время сообщать в единую диспетчерскую службу района по телефону 8 (34155) 3-09-90. Также об инцидентах в рабочие часы можно доложить администрации Вавожского района по телефону 8 (34155) 2-14-84.

Напомним, что мост подтопило из-за потепления. Такую ситуацию предвидели 22 марта.