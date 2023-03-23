Пастила в форме грампластинки из Удмуртии вошла в книгу «Рецепты гостеприимства»

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская пастила-пластинка «Щелкунчик» вошла в книгу «Рецепты гостеприимства», изданную при Министерстве иностранных дел России. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пастилу необычной формы делают супруги Павел Красноперов и Оксана Перова на пасеке «Юньга». Сладость создали к юбилею Петра Ильича Чайковского, поэтому на обложке десерта изображены герои «Щелкунчика». Пастила отображает вкус Удмуртии, в ней собраны местные яблоки, мед и ягоды.

Ранее пастила-пластинка дважды входила в пул гастрономических сувениров МИД России для иностранных коллег. Теперь она вошла в книгу «Рецепты гостеприимства», которая является инструментом «гастрономической дипломатии». В ней собраны кухни разных народов России, лучшие заведения и самые оригинальные продукты. С помощью этого сборника иностранцы могут попробовать вкусы России. Также в этой книге есть удмуртские пельмени и перепечи.