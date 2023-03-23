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Пастила в форме грампластинки из Удмуртии вошла в книгу «Рецепты гостеприимства»

12:50, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пастила в форме грампластинки из Удмуртии вошла в книгу «Рецепты гостеприимства»
12:50, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Удмуртия\n#еда\n#гастрономия
Фото: elements.envato.com (maslovavalentina)
81
0

Сладость вместе с пельменями и перепечами будет представлять регион среди других блюд разных народов страны.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская пастила-пластинка «Щелкунчик» вошла в книгу «Рецепты гостеприимства», изданную при Министерстве иностранных дел России. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Пастилу необычной формы делают супруги Павел Красноперов и Оксана Перова на пасеке «Юньга». Сладость создали к юбилею Петра Ильича Чайковского, поэтому на обложке десерта изображены герои «Щелкунчика». Пастила отображает вкус Удмуртии, в ней собраны местные яблоки, мед и ягоды. 

Ранее пастила-пластинка дважды входила в пул гастрономических сувениров МИД России для иностранных коллег. Теперь она вошла в книгу «Рецепты гостеприимства», которая является инструментом «гастрономической дипломатии». В ней собраны кухни разных народов России, лучшие заведения и самые оригинальные продукты. С помощью этого сборника иностранцы могут попробовать вкусы России. Также в этой книге есть удмуртские пельмени и перепечи.

12:50, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Удмуртия\n#еда\n#гастрономия