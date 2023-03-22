Гуманитарная помощь бойцам от ижевских школьников и новые мосты Москвы: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Тёплое утро среды, 22 марта, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

«Тыл — фронту»

В ижевской школе №71 имени Героя России Валерия Чухванцева ученики всех параллелей, их родители и учителя приняли участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине.

Их силами собрано 22 коробки необходимых солдатам вещей, среди которых были продукты питания, средства гигиены, перчатки, одежда, свечи, батарейки. Кроме этого, учащиеся написали трогательные письма с рисунками и словами поддержки и пожеланиями возвратиться домой.

Такая акция в школе проводилась впервые. Тем не менее очень многие семьи доброжелательно откликнулись на данное предложение. В связи с этим были высказаны предложения о повторном сборе гуманитарной помощи.

«Плыла-качалась лодочка по Яузе-реке…»

В Москве возведут новый велопешеходный мост через Яузу. Как передаёт «Мир 24», мост свяжет Басманный район и Лефортово. Об этом заявил в своём ТК-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Главным его украшением и основой конструкцией станет смотровая площадка-амфитеатр над водой», — написал градоначальник.

В рамках формирования доступной среды к набережным помогут спуститься лифты, лестницы и пандусы.

Мост планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году. Строительство сооружения входит в план развития территории Московского государственного технического университета имени Баумана. Новый мост на Рубцовской набережной будет находиться рядом с университетским корпусом, а на Госпитальной набережной — недалеко от строящегося общежития.

Также в столице к 2025 году планируют возвести мост через Москву-реку. Он свяжет между собой районы Филёвский парк, Пресненский и Хорошово-Мневники.

Земли трясение

В Афганистане в результате сильного землетрясения погибли два человека, ещё 20 пострадали. Как передаёт «Мир 24», об этом сообщил представитель Минздрава республики Шарафат Заман.

«В 34 провинциях почти 20 раненых и двое погибших были доставлены в медцентры», – написал он в социальных сетях.

Ранее пакистанские СМИ сообщили, что жертвами удара стихии в стране стали девять человек. Подземные толчки ощущались в ряде регионов центральной и северной части Пакистана.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане. Очаг находился в 50 километрах от города Ишкашим, расположенного в высокогорной провинции Бадахшан.