Ледовую переправу через Каму закрыли под Сарапулом

Сарапул. Удмуртия. Ледовую переправу через Каму между Сарапулом и посёлком Борок закрыли в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, связано это с наступлением потепления и возможностью провала автотранспорта под лёд.

Ограничение вступило в силу с 07:00 22 марта.

В МЧС напомнили, что вода может подниматься и выходить на поверхность, повышается хрупкость льда, не исключено образование трещин. При таких факторах нахождение на льду на автомобилях крайне небезопасно.