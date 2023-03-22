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Ледовую переправу через Каму закрыли под Сарапулом

08:20, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ледовую переправу через Каму закрыли под Сарапулом
08:20, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#безопасность
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
130
0

Связано это с весенним потеплением.

Сарапул. Удмуртия. Ледовую переправу через Каму между Сарапулом и посёлком Борок закрыли в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, связано это с наступлением потепления и возможностью провала автотранспорта под лёд.

Ограничение вступило в силу с 07:00 22 марта.

В МЧС напомнили, что вода может подниматься и выходить на поверхность, повышается хрупкость льда, не исключено образование трещин. При таких факторах нахождение на льду на автомобилях крайне небезопасно.

08:20, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#безопасность