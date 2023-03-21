Отправка контрактников из Удмуртии и условия приезда принца Гарри на коронацию отца: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Пасмурное утро вторника, 21 марта, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

«Дан приказ ему на запад…»

Очередная группа бойцов отправилась из Удмуртии в воинские части для прохождения контрактной службы. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии, майор Альберт Кононов рассказал, что всю необходимую информацию желающие могут получить по адресу: Ижевск, улица Зенитная, 2а, или по телефону: 8 (3412) 68-37-33. На интересующие вопросы ответят также в районных военных комиссариатах.

«На контрактную службу мы ждем всех желающих в возрасте от 18 до 60 лет. Основное требование к кандидату — это хорошая физическая форма. Опыт службы необязателен, но будет полезен самому бойцу, ему будет проще проходить службу», — добавил Альберт Кононов.

Отмечается, что во время нахождения в учебном центре контрактник получает до 45 тыс. рублей в месяц и единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей при заключении контракта. В зоне СВО зарплата бойцов составляет от 170 тыс. рублей в месяц, плюс выплаты за участие в наступательных операциях и другие надбавки.

Отметим, о необходимости создания в России профессиональной армии неоднократно говорил президент страны Владимир Путин.

Ижевское искусство

Работа ижевской художницы Светланы Оконешниковой «Фальсификация личности» примет участие в выставке NEW YORK 2.0, организованной проектом The ARTBOX.PROJECT. Об этом сообщается в паблике «Искусство Ижевска».

ARTBOX.PROJECT New York 2.0 будет проходить в богемном районе Нью-Йорка Нолита с 17 по 26 апреля 2023 года.

Исторический район Nolita известен своим ярким уличным искусством, независимыми бутиками и модными кафе, является домом для многих художников и галерей, что делает его идеальным местом для любителей искусства.

Место проведения: Artbox Expo New 2023, 345 Broome St., NYC 10013

Связь с производством

Школьники Можги смогут своими глазами увидеть производство стеклянной продукции на заводе «Свет». Как сообщил в соцсетях и. о. главы города Эрик Уразов, было подписано соглашение о сотрудничестве с предприятием на тему профориентации обучающихся школ.

Программа подразумевает посещение ребятами старших классов музея, лаборатории и производственных цехов завода. Эти экскурсии помогут школьникам узнать о предприятии и профессиях. Возможно, такие экскурсии помогут определиться с выбором специальности и в дальнейшем работать на заводе «Свет» на благо Можги.

«Славное море…»

Свыше 15 человек заблудились на льду озера Байкал из-за плохой погоды. Как передаёт «Мир 24», в регионе началась метель, порывы штормового ветра достигли скорости 35 метров в секунду, говорится в сообщении управления МЧС по Иркутской области.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда эвакуировали из опасного района 14 человек. В настоящее время ведутся поиски ещё троих.

Накануне метеорологи предупреждали об ухудшении погоды, но некоторых водителей транспорта и руководителей тургрупп прогноз не остановил. В результате людям потребовалась помощь.

Укрощение строптивых

Принц Гарри и его жена Меган Маркл примут приглашение посетить церемонию коронации британского короля Карла III, если в Букингемском дворце согласятся выполнить ряд их пожеланий. Как передаёт «Мир 24», об этом пишет издание ОК! со ссылкой на близкий к паре источник.

Так, в настоящее время ведутся переговоры с королевской семьёй о том, чтобы их дети трёхлетний Арчи и годовалая Лилибет были включены в протокол торжества. Кроме того, сын монарха и его невестка настаивают на том, чтобы занять позицию на балконе Букингемского дворца вместе с остальными членами семьи, чтобы иметь возможность приветствовать нацию после коронации. На данный момент место на балконе предназначено только для членов королевской семьи.

Кроме того, по данным журналистов, принц Гарри очень хочет встретиться со своим отцом, чтобы обсудить проблемы между ними, прежде чем принимать окончательное решение.

«Его позиция остается неизменной: он не приедет, если почувствует, что атмосфера будет такой же ядовитой, как во время платинового юбилея и похорон королевы Елизаветы II», – рассказал собеседник ОК!, добавив, что вероятность того, что принц Гарри с семьёй не приедут на церемонию, очень велика.

Ранее СМИ сообщали, что присутствие младшего сына на коронации не будет обязательным, поскольку братья и дети короля больше не должны присягать на верность монарху, преклоняя колени. Данный элемент церемониала сохранён лишь для принца Уэльского Уильяма — наследника престола.