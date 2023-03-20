Благоустройство в Глазове, подземная река в Херсонесе и всеобщая забастовка во Франции: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Облачное утро понедельника, 20 марта, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Городская среда

Все заявки Глазова на конкурс «Наша инициатива» вошли в число победителей и получат финансирование регионального бюджета. Как рассказал в соцсетях глава города Сергей Коновалов, глазовчане придумали проекты, собрали работоспособные, активные команды, с помощью специалистов администрации города и Центра развития бизнеса и городской среды, депутатов Городской думы качественно подготовили документы на конкурс.

В 2023 году по программе инициативного бюджетирования благоустроят:

- спортивную площадку «Место притяжения» на ул. Кирова, 10а,

- детскую площадку на ул. Драгунова, 49,

- тропу здоровья на ул. Гайдара,

- продолжим развивать стадион 17 школы,

- дополнительную спортивно-игровую площадка на строящемся стадионе школы №10,

- дополнительную беговую дорожку на стадионе 15 школы, который ремонтируем в этом году,

- водоснабжение на улице Чупрова,

- детскую площадку на ул. Парковой, 4а,

- детскую и спортивную площадку на ул. Советской, 2а,

- универсальную спортивную площадку в жилом массиве Заводской.

Руины Херсонеса

Во время раскопок на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе археологи обнаружили подземную реку, которая ранее текла на поверхности. Как передаёт «Мир 24», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя патриаршего совета по культуре митрополита Тихона.

По его словам, река раньше текла через Херсонес, теперь – под землей. Неизвестно, как она называлась раньше.

«Поскольку она течет от мавзолея гражданина Херсонеса Гераона, мы назвали эту реку Гераон и, думаю, не ошиблись», — заявил митрополит.

Он отметил, что при раскопках на территории парка найдено около 3 млн артефактов.

Напомним, территория, на которой находится современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город существовал до конца ХIV века н. э. Считается, что в X веке именно там князь Владимир принял христианство. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения возведен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Всеобщая забастовка

Во Франции не стихают беспорядки против пенсионной реформы. На улицах всех крупных городов страны тысячи демонстрантов бунтуют уже четвертый день. И акции протеста все радикальнее, передаёт корреспондент «Мир 24».

Улицы Парижа окутал дым. Демонстранты жгут покрышки, мусор, бросают в полицейских петарды. Те отвечают светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Против толпы бросили даже спецназ — больше 200 бойцов.

Чтобы хоть как-то взять ситуацию под свой контроль, полиция запретила собрания на площади Согласия и Елисейских полях. Протесты во всех крупных городах Франции: Марселе, Нанте, Бордо, Лионе, Ренне.

В первых рядах те, кому до пенсии ещё далеко. Лозунги молодежи о том, что именно студенты 55 лет назад отправили в отставку Шарля Де Голля. Эммануэлю Макрону демонстранты напоминают также об участи короля Людовика XVI, которого казнили революционеры.

Беспорядки продолжаются уже четвертый день после того, как власти утвердили пенсионную реформу в обход парламента. Премьер-министр просто сослалась на статью в Конституции. Она дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с Национальным собранием.

«Мы не можем делать ставки на будущее за сч`т наших пенсий. Эта реформа – необходимость», — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Депутаты левых партий заявили, что этот шаг — конец демократии. И внесли две резолюции о недоверии правительству.

В знак протеста в Париже уже несколько дней не работают коммунальщики. На улицах французской столицы скопилось больше 10 тысяч тонн отходов. Бунтуют железнодорожники, профсоюзы угрожают полностью остановить работу нефтеперерабатывающих заводов. Всеобщую забастовку французы объявили бессрочной, то есть пока власти не откажутся от своих планов.