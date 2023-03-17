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«Ижевские термы» потребовали демонтировать патриотический баннер

13:20, 17 марта, 2023
«Ижевские термы» потребовали демонтировать патриотический баннер
13:20, 17 марта, 2023
10506
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#баннер
Фото: ООО «УКП-3»
10506
0

Причиной стало отсутствие его согласования с руководством терм.

Ижевск. Удмуртия. Представители компании, управляющей бывшим ТРЦ «Италмас», сообщили ИА «Сусанин», что получили от руководства «Ижевских терм» требование (имеется в распоряжении редакции) демонтировать патриотический баннер, размещенный в помещении компании «Аэроскан». При этом баннер находится на стене коридора, являющегося местом общего пользования.

В документе говорится о том, что баннер, размещённый на внешней стене помещения «Ижевских терм», должен был быть согласован с их руководством. На этом основании директор терм Екатерина Рождественская требует убрать несогласованный баннер.

Представитель управляющей компании в ответ на данное письмо заявил, что данное требование проясняет позицию руководства «Ижевских терм», последовательно пытающихся выставить деятельность нового собственника здания в негативном свете.

13:20, 17 марта, 2023
10506
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#баннер