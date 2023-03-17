В пятницу днем в Удмуртии термометры покажут до +7 градусов

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии в пятницу, 17 марта. Днем существенных осадков не ожидается, к вечеру возможен дождь со снегом, сообщает региональное управление МЧС России по информации Гидрометцентра республики.

Днем по республике будет дуть южный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +2…+7°С, ночью похолодает до -5 градусов.

Атмосферное давление немного понизится и составит 749 мм ртутного столба, это близко к норме, относительная влажность воздуха 71%. На дорогах гололедица.