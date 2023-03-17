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В пятницу днем в Удмуртии термометры покажут до +7 градусов

07:15, 17 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
В пятницу днем в Удмуртии термометры покажут до +7 градусов
07:15, 17 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
75
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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0

Ночью похолодает до -5°С.

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии в пятницу, 17 марта. Днем существенных осадков не ожидается, к вечеру возможен дождь со снегом, сообщает региональное управление МЧС России по информации Гидрометцентра республики.

Днем по республике будет дуть южный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +2…+7°С, ночью похолодает до -5 градусов.

Атмосферное давление немного понизится и составит 749 мм ртутного столба, это близко к норме, относительная влажность воздуха 71%. На дорогах гололедица.

07:15, 17 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
75
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр