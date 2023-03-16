Все для фронта: в Удмуртии начнет работу передвижная выставка к юбилею железнодорожной ветки «Ижевск-Балезино»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнет работу передвижная выставка (6+), посвященная 80-летию начала строительства железной дороги «Ижевск-Балезино». На открытии экспозиции побывал полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом написал в своих социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Строительство новой железнодорожной ветки «Ижевск-Балезино» началось в марте 1943 года. 146 километров проложили сквозь леса в кратчайшие сроки, в стройке участвовали в том числе мобилизованные женщины, подростки, пожилые граждане. Дорога была жизненно необходима для обеспечения фронта продукцией удмуртских предприятий.

Экспозиция получилась уникальной, кроме документов и фотографий легендарной стройки здесь представлены технологии виртуальной реальности. С помощью VR-очков посетители выставки смогут погрузиться в историческую ретроспективу, просмотреть интервью, архивные снимки, рисунки.

Виртуальный сегмент выставки сотрудникам государственного архива Удмуртии помогли составить компания «Боксглас» и ученики Воткинской детской школы искусств №2. Школьники выиграли президентский грант на покупку VR-оборудования и освоили технику рисования в виртуальной реальности.

Экспозиция будет представлена во всех городах и районах республики, первыми ее смогут увидеть 20 марта жители Завьялово.