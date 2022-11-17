Подросток из Удмуртии проведет 5,5 года в воспитательной колонии за убийство

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе вынесли приговор подростку, убившего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Ночью 20 ноября 2021 года 15-летний местный житель выпил алкоголь в компании подростков. После этого он пришел в дом спящего 55-летнего мужчины и несколько раз ударил его ножом и табуретом по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил обвиняемого к пяти с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии.