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Подросток из Удмуртии проведет 5,5 года в воспитательной колонии за убийство

12:15, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Подросток из Удмуртии проведет 5,5 года в воспитательной колонии за убийство
12:15, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
246
0
#Можга\n#Удмуртия\n#подростки\n#пьяные\n#убийство\n#уголовное дело\n#наказание
Фото: unsplash.com(iBecome Communication)
246
0

Подсудимый нанес несколько ударов ножом спящему мужчине.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе вынесли приговор подростку, убившего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Ночью 20 ноября 2021 года 15-летний местный житель выпил алкоголь в компании подростков. После этого он пришел в дом спящего 55-летнего мужчины и несколько раз ударил его ножом и табуретом по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил обвиняемого к пяти с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии.

12:15, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
246
0
#Можга\n#Удмуртия\n#подростки\n#пьяные\n#убийство\n#уголовное дело\n#наказание