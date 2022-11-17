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За повторную езду в пьяном состоянии у жителя Можги конфисковали автомобиль

10:45, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
За повторную езду в пьяном состоянии у жителя Можги конфисковали автомобиль
10:45, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
272
0
#Можга\n#Удмуртия\n#водители\n#автомобиль\n#конфискация\n#штрафы\n#суд
Фото: unsplash.com
272
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Машину продадут на торгах, а вырученные средства пойдут в пользу государства.

Можга. Удмуртия. У жителя Можги конфисковали автомобиль за повторное управление машиной в пьяном состоянии. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

Пьяный мужчина 1990 года рождения без водительского удостоверения ехал на автомобиле «Lada», когда его остановили сотрудники полиции. Выяснилось, что обвиняемый уже имеет штраф на 30 тыс. рублей за «пьяную» езду и лишен права управления машиной на 1 год 7 месяцев. 

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). 

Обвиняемого приговорили к 200 часам обязательных работ. Также мужчину на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и конфисковали его машину. Теперь автомобиль «Lada» продадут на торгах через Росимущество, а вырученные деньги пойдут в пользу государства.

10:45, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
272
0
#Можга\n#Удмуртия\n#водители\n#автомобиль\n#конфискация\n#штрафы\n#суд