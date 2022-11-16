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На въезде в Воткинск полиция задержала двух местных наркоторговцев

14:15, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
На въезде в Воткинск полиция задержала двух местных наркоторговцев
14:15, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#уголовное дело\n#полиция
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
208
0

Часть наркотиков были спрятаны в перчатку.

Воткинск. Удмуртия. На въезде в Воткинск полицейские остановили автомобиль, в котором один из пассажиров перевозил свертки с героином. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Сотрудники полиции остановили легковушку, в которой водитель перевозил 24-летнюю женщину и её 32-летнего сожителя. Оба пассажира не имели работы и ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков. 

Во время досмотра в кармане девушки специалисты нашли перчатку, внутри которой были спрятаны 16 свертков с героином. У мужчины также обнаружился сверток с синтетическими наркотиками. Выяснилось, что подозреваемые являются закладчиками, которые прятали наркотики в тайниках в Воткинске и Ижевске. 

По данному факту возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК России («Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере») и по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное хранение наркотиков»). Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Сообщников могут лишить свободы на срок до 20 лет. 

14:15, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#уголовное дело\n#полиция