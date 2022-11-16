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В Ижевске будут судить банду организаторов незаконных азартных игр

09:40, 16 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске будут судить банду организаторов незаконных азартных игр
09:40, 16 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
548
0
#Ижевск\n#Следственный комитет\n#азартные игры\n#уголовное дело\n#суд
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
548
0

Главаря также обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстанут 10 участников преступной группы. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, а главаря шайки еще и в даче взяток работникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следователи установили, что в период с осени 2020 года по март 2022 года трое из обвиняемых организовали подпольные казино в помещениях на улицах Автозаводская, Удмуртская, Молодежная и Красноармейская в Ижевске. Для удовлетворения запросов азартных граждан использовалось игровое оборудование и сеть Интернет. Остальные семь участников группы были наняты в качестве администраторов игровых салонов.

Также установлено, что глава преступного сообщества дважды, 27 декабря 2021 года и 26 января 2022 года, передал посреднику по 380 тыс. рублей для оплаты покровительства со стороны сотрудников полиции.

Работу подпольных казино пресекли следователи совместно с полицейскими.

В ходе расследования уголовного дела было проведено 20 обысков, изъято игровое и компьютерное оборудование, деньги, видеокамеры, допрошено свыше 100 свидетелей. Уголовное дело направлено в суд.

09:40, 16 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
548
0
#Ижевск\n#Следственный комитет\n#азартные игры\n#уголовное дело\n#суд