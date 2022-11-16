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От 5 до 10 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии днем 16 ноября

07:15, 16 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
От 5 до 10 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии днем 16 ноября
07:15, 16 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
142
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
142
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На территории республики преимущественно без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Облачная погода ожидается в Удмуртии в среду. Днем по республике преимущественно без осадков, информирует региональное управление МЧС России на основе прогноза Удмуртского Гидрометцентра. 

16 октября ветер на территории республики немного ослабнет, сменит направление и будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем – в пределах 5-10 градусов ниже нуля, в ночные часы столбики термометров покажут -8…-13°С.

Атмосферное давление повысится до значений, близких к нормальным и составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%. На дорогах местами гололедица.

07:15, 16 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
142
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр