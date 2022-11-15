Подготовка к весеннему паводку началась в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали готовиться к безопасному пропуску весеннего паводка в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

До того как зимой вода в реках опустится, специалисты должны последний раз осмотреть гидротехнические сооружения, устранить все дефекты и понизить уровень воды в прудах и водохранилищах.

«Подготовка к безопасному пропуску весеннего паводка 2023 года идет в штатном режиме. Точных прогнозов по следующей зиме пока нет, ориентируемся на максимально сложные условия», — отметил руководитель Минприроды Удмуртии Денис Удалов.

Владельцам гидротехнических сооружений, эксплуатирующим организациям и администрациям муниципальных образований рекомендуют осмотреть плотины и сооружения и устранить дефекты, опорожнить водоемы до минимально допустимого уровня и полностью осушить пруды, которые находятся в аварийном состоянии.

Напомним, что в 2022 году в регионе начали капитально ремонтировать 4 гидротехнических сооружениях в Завьяловском, Можгинском, Вавожском и Сюмсинском районах.

На реке Адамка в Граховском районе, реке Пудем в Ярском районе, реке Сальинка в Киясовском районе и на реке Оска в Каракулинском районе провели ремонт систем головного и паводкового водосброса. Также на сооружениях специалисты заменили уплотнительные резинки гидрозатворов, обновили элементы настилов и мостков, а также загерметизировали швы и стыки.