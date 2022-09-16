В Удмуртии за взятки осудили руководителя подразделения оборонного предприятия

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили руководителя одного из подразделений предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Подозреваемый решил использовать свое служебное положение и при заключении договоров с контрагентами получал от них взятки. За деньги он действовал в интересах этих коммерческих организаций.

Противоправная деятельность была выявлена во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Удмуртии. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к году исправительных работ. Также 10% из его зарплаты будут уходить в доход государства. Приговор уже вступил в силу.

В отношении коммерческих организаций, которые участвовали в этих сделках, возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.28 КоАП России («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).