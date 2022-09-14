Снайперские винтовки Чукавина от концерна «Калашников» получил спецназ России на Украине

Со временем это оружие заменит СВД, которой сейчас пользуются солдаты российской армии.
Ижевск. Удмуртия. Снайперские винтовки Чукавина, разработанные на концерне «Калашников», получил спецназ России, действующий на Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».
Военные уже используют новое оружие в боевых условиях и отзываются о нем положительно.
Снайперская винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 км. Стрелять можно двумя патронами — отечественным винтовочным патроном 7,62 на 54 мм и патроном НАТО 7,62 на 51 мм.
Винтовка без боеприпасов весит 4,6 кг, емкость магазина составляет 10 патронов, а в зависимости от версии оружие может иметь разную длину — до 115 см.
Оружие сконструировали на базе винтовки Калашникова-2016 и впервые представили в 2017 году. Его особенность в том, что приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. Винтовку разрабатывали с учетом пожеланий снайперов специальных подразделений ВС, ФСБ и других силовых структур России.
Сейчас российская армия в основном использует снайперскую винтовку Драгунова и винтовку Т-5000 — «Точность». Планируется, что постепенно винтовка Чукавина заменит винтовку Драгунова.