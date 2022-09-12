Осужденные в Удмуртии смогли принять участие в выборах главы республики и депутатов Госсовета

Ижевск. Удмуртия. В учреждениях УФСИН России по Удмуртии организовали голосование на выборах главы региона, депутатов Госсовета УР и депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Возможность проголосовать предоставили подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в учреждениях УФСИН, состоящим на учетах в Уголовно-исполнительной инспекции и отбывающим наказание в исправительных центрах.

Для них избирательные участки организовали в двух следственных изоляторах — в Ижевске и Глазове. В помещения, функционирующие как следственные изоляторы, специально доставили переносные урны для голосования.

Подозреваемые и обвиняемые, кто находился под домашним арестом, получили разрешение на выход и проголосовали на своем избирательном участке. Все остальные отдавали свои голоса по месту жительства.

Тех, кто не имел права свободного перемещения, на время выборов обеспечили всей нужной информацией, а в день голосования выдали бланки, ручки, средства индивидуальной защиты.

За процессом голосования следили наблюдатели от зарегистрированных партий. Также в помещениях находились представители Общественной палаты Удмуртской Республики.

Напомним, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов после подсчета всех протоколов получает 64% голосов. А региональное отделение партии «Единая Россия» на выборах в Госсовет республики получила 51,07% голосов.