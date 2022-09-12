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Осужденные в Удмуртии смогли принять участие в выборах главы республики и депутатов Госсовета

17:20, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Осужденные в Удмуртии смогли принять участие в выборах главы республики и депутатов Госсовета
17:20, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Глазов\n#УФСИН\n#осужденные\n#выборы
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
177
0

Дополнительные избирательные участки организовали в двух СИЗО Ижевска и Глазова.

Ижевск. Удмуртия. В учреждениях УФСИН России по Удмуртии организовали голосование на выборах главы региона, депутатов Госсовета УР и депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике. 

Возможность проголосовать предоставили подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в учреждениях УФСИН, состоящим на учетах в Уголовно-исполнительной инспекции и отбывающим наказание в исправительных центрах. 

Для них избирательные участки организовали в двух следственных изоляторах — в Ижевске и Глазове. В помещения, функционирующие как следственные изоляторы, специально доставили переносные урны для голосования. 

Подозреваемые и обвиняемые, кто находился под домашним арестом, получили разрешение на выход и проголосовали на своем избирательном участке. Все остальные отдавали свои голоса по месту жительства.

Тех, кто не имел права свободного перемещения, на время выборов обеспечили всей нужной информацией, а в день голосования выдали бланки, ручки, средства индивидуальной защиты.

За процессом голосования следили наблюдатели от зарегистрированных партий. Также в помещениях находились представители Общественной палаты Удмуртской Республики. 

Напомним, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов после подсчета всех протоколов получает 64% голосов. А региональное отделение партии «Единая Россия» на выборах в Госсовет республики получила 51,07% голосов.

17:20, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Глазов\n#УФСИН\n#осужденные\n#выборы