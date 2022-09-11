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В Ижевске приступили к строительству объектов 2023 года по программе «Стимул»

15:00, 11 сентября, 2022
В Ижевске приступили к строительству объектов 2023 года по программе «Стимул»
15:00, 11 сентября, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#инфраструктура
Фото: arzik2
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Программа предполагает выгодное партнерство государства и частной компании.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается реализация инфраструктурных проектов по программе «Стимул», которая включена в нацпроект «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В этом году началась прокладка коммуникаций, запланированных на 2023 год. Так, стартовало строительство сетей водоснабжения и канализации, ведущих к ЖК «Ежевика», а также ливневки в микрорайоне 12 района «Север».

Напомним, по условиям программы, государство помогает застройщику в развитии инфраструктуры микрорайона, прокладке коммуникаций, в то время как застройщик обязан ввести в эксплуатацию необходимый объем жилья.

В рамках программы развития микрорайонов застройки к ЖК «Невский» подвели водопроводные сети и обустроили ливневку. Подрядчик установил 17 колодцев. Ранее на том участке улицы Карла Маркса ее не было вообще, поэтому после ливней вода от новых домов могла спуститься к улице Чугуевского.

На улице Камбарской также строят водопровод и канализацию к новому микрорайону, в котором появится 25 домов.

 

15:00, 11 сентября, 2022
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#инфраструктура