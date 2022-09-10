Едим своё: Александр Бречалов рассказал о преимуществах продукции фермерских хозяйств Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке имени Сергея Мироновича Кирова открылся фестиваль фермерской продукции Удмуртии «СВОЁ». Ярмарка продлится до 11 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики

На территории парка размещен ярмарочный городок, где выставлена продукция 100 крестьянских хозяйств, в их числе 60 — из Удмуртии. Посетители смогут отведать и купить сыры и колбасы, рыбу и птицу, мёд, овощи, грибы и ягоды, различные напитки и травы.

Гастрономические фестивали — новая «фишка» Удмуртии, уверен глава региона Александр Бречалов. «Это не только реализация товаров, но и своего рода праздник для жителей. Будем поддерживать и развивать подобные мероприятия. Сейчас — время больших возможностей для наших фермеров. На территории республики действует множество программ — акселератор «Я — фермер», грантовый конкурс «Агростартап», к ним добавляются разные меры поддержки, от муниципальных до федеральных», — отметил глава республики.

Как рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, в Ижевске фермерский фестиваль проходит уже во второй раз. По ее словам «он дает возможность жителям города познакомиться с качественной и натуральной фермерской продукцией, в том числе уникальной и редкой для нашего региона».