Почти 83 тысячи км прошли участники «Удмуртского скорохода»

Ижевск. Удмуртия. Участники «Удмуртского скорохода» суммарно прошли 82 850 км. Об этом сообщают организаторы.

Напомним, 3 и 4 сентября жители традиционно могли пройти маршрут на выбор: от 25 км до 200 км. Участие в пешей прогулке приняли свыше 2300 человек.

8 участникам удалось преодолеть 200 км без сна и отдыха. На дистанции 25 км и 50 км люди выходили классами, семьями, брали младенцев в колясках, кто-то прошел дистанцию со своей собакой и кошкой.

По словам организатора Александра Тринеева, в этом году установлен рекорд и по числу участников и по дистанции. «В этот раз к нам приехали участники из Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов России. 25 км по удмуртским дорогам прошла американка из штата Техас», — добавил Тринеев.