Одностороннее движение в Ижевске, нашествие белых медведей на Чукотке и китайский ядерный реактор в космосе: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Дождливое утро пятницы, 2 сентября, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

В одну сторону

Движение на улице Совхозной в посёлке Машиностроителей Ижевска станет односторонним. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

В документе отмечается, что одностороннее движение организуют на участке Совхозной от перекрёстка с улицей Баранова до перекрёстка с улицей Городок Машиностроителей.

В течение 20 дней со дня опубликования документа городским службам поручили установить необходимые дорожные знаки: «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен», «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением», а также демонтировать знак «Уступите дорогу».

Селфи с медведем

Нашествие белых медведей наблюдается на Чукотке. Три зверя вышли на окраину села Энурмино, передаёт «Мир 24» со ссылкой на местную администрацию.

Косолапых на берегу заметили местные жители. От посёлка животные находились на безопасном расстоянии. Через некоторые время медведи уплыли в море.

Ещё пятерых хищников видели по пути к селу Уэлен. И одного, уже бурого медведя, — на территории посёлка Лаврентия. Непрошенного гостя прогнали волонтёры. Власти призывают людей при встрече с животными не пытаться делать с ними селфи и следить за детьми.

Космический реактор

Китай испытал ядерный реактор для выработки энергии в космосе. Предполагается, что его будут использовать для питания и движения космического корабля, сообщает «Мир 24» со ссылкой на Space News. Также реактор понадобится для перемещения во внеземном пространстве.

Отмечается, что реактор был разработан Китайской академией наук и может генерировать один мегаватт электроэнергии для питания и движения космического корабля.

Ранее сообщалось, что сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета вместе с коллегами из КНР работают над созданием самого большого в мире токамака нового поколения. Это установка магнитного удержания плазмы для достижения условий, необходимых для реакции управляемого термоядерного синтеза. Её мощность – 1 ГВт. Речь идет не о ядерном, а термоядерном высокотехнологичном реакторе, который должен стать источником почти неиссякаемой энергии.