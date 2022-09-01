Фестиваль спортивных клубов и секций в Ижевске и несчастная жизнь москвичей: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Свежее утро четверга, 1 сентября, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

«Вы в танцах!»

1 сентября на Центральной площади Ижевска компания «Танцующие» совместно с администрацией города и Агентством по молодёжной политике Удмуртии проведёт первый ежегодный фестиваль спортивных клубов и секций Ижевска для всех горожан и их детей.

Гости фестиваля смогут познакомиться со спортивной индустрией Ижевска, себя презентуют более 100 танцевальных и эстетических, спортивных школ и клубов; посмотреть большой восьмичасовой концерт творческих коллективов города, увидеть зрелищные выступления творческих коллективов — воздушные акробаты, танцоры, гимнасты, фигуристы.

На фестивале можно будет выбрать секцию или танцевальный коллектив по душе, обсудить детали занятий в секции с тренерами и руководителями секций и клубов, записать ребёнка в секцию. Также можно будет посмотреть и поучаствовать в зонах активностей — паркур, ГТО, гимнастика, воздушные акробаты, современные танцы. Посетить бесплатные мастер-классы по расклейке страз, по современным танцам, акробатике. Сделать яркие фотографии в фотозоне и получить в подарок картинки из аквагрима.

Фестиваль будет с 14:00 до 20:00 бесплатно и без возрастных ограничений.

Гром и молния

Вечером последнего дня лета в Удмуртию пришёл циклон, который принёс с собой дожди и грозы. Многие жители республики в соцсетях также поделились фото поразившего их воображение событием — льдинками крупного града.





«Дорогие москвичи»

Москвичи оказались менее счастливыми, чем жители других регионов России. Как передаёт «Мир 24», это показало исследование, которое провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе принимали участие 1600 россиян.

«Жители Москвы в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если москвичи оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, то россияне в целом — на 3,56 балла», — говорится в сообщении.

Абсолютно счастливыми людьми себя считают 22% граждан. Большинство из них женщины в возрасте до 24 лет, люди с высшим образованием, находящиеся в браке и с детьми, и те, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей.

Самыми несчастливыми считают себя 8% опрошенных. Среди них больше всего мужчин, находящихся в возрасте 35-44 лет, с доходом 80-200 тысяч рублей, получившие среднее профессиональное образование, с семьей и детьми.

Отмечается, что проведённый ранее опрос показал, что среди источников счастья на первом месте для россиян находятся дети (58%). Вторую строчку занимает ощущение наполненности жизни смыслом (49 %). Столько же респондентов говорят о физическом и ментальном здоровье.

Проблемная навигация

В Суэцком канале была временно прервана навигация из-за севшего на мель нефтяного танкера под флагом Сингапура. Об этом сообщил канал «Мир 24» со ссылкой на издание Youm7.

«Нефтяной танкер грузоподъемностью 64 тыс. тонн и длиной 252 м сел на мель в Суэцком канале, что привело к приостановке судоходства в пределах провинции Суэц», – говорилось в сообщении.

Позднее танкер сняли с мели, а навигацию восстановили.