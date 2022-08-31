Объемы производства по госконтрактам в исправительных учреждениях Удмуртии выросли в 1,5 раза

Ижевск. Удмуртия. Производственные возможности учреждений УФСИН по Удмуртии продемонстрировали в Ижевске. В исправительной колонии №1 состоялась выставка продукции, выпускаемой в центрах трудовой реабилитации осужденных.

На выставке побывали члены правительства республики, представители министерств и ведомств, руководители государственных и муниципальных структур, а также предприниматели. Экспозиция была развернута в одном из цехов колонии. На ней были представлены десятки товаров самого широкого назначения. Трикотажные изделия, специальная и форменная одежда и обувь, продукция металлообработки, спортивные товары, мебель для школ и детских садов, сельхозинвентарь – все это и еще многое другое выпускается силами осужденных.

Сегодня в 11 исправительных колониях республики работают около 1,5 тыс. осужденных, это практически 100% спецконтингента, подлежащего к обязательному трудоустройству, рассказал руководитель управления федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике Вячеслав Третьяков.

Для тех осужденных, кто не имеет специальности, организовано обучение по государственным стандартам. Сегодня в учреждения УФСИН Удмуртии работает 5 центров профессионального образования и 6 их филиалов, обучение идет по 31 рабочей специальности. Это востребованные на рынке труда квалификации, которые позволят осужденным трудиться как во время отбывания наказания, так и трудоустроиться после освобождения.

«Ежегодно объем выпускаемой нами товарной продукции и оказываемых услуг составляет около 370 млн рублей. В этом году мы так же хорошо идем по плану, процентов 70 уже выполнили, произвели товаров и услуг примерно на 225 млн рублей. Но нужно понимать, что получение прибыли – это не самое важное в нашей системе. Главное – это трудоустроить осужденных, обеспечить их обучение. Это нужно для того, чтобы люди освобождались, уже имея специальность, и легче проходил процесс их ресоциализации в обществе.

Кроме того, ряд осужденных имеют исковые обязательства перед потерпевшими, и трудоустройство и получение заработной платы помогает им по этим искам расплачиваться. В прошлом году осужденными было погашено исковых требований на сумму более 37 миллионов рублей» – сообщил Вячеслав Третьяков.

Осмотрев представленную продукцию, председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил ее высокое качество и потенциал использования.

«Наша задача – показать те товары, которые производятся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртии самому широкому кругу предпринимателей. На примере металлообработки отмечу, что здесь производится самый широкий спектр изделий – от строительных шпателей до запорной арматуры для нефтяной промышленности, которая экспортируется во многие страны за рубежом. Школьная мебель, которая выпускается в учреждениях УФСИН, поставляется в десятки детских организаций, например, крупнейшая в Ижевске школа на улице Берша, которую мы открываем в этом году, полностью оснащена мебелью, произведенной центрах трудовой адаптации.

Продукция соответствует всем стандартам качества, поэтому мы активно призываем всех наших заказчиков, и не только государственных, пользоваться продукцией, которая производится в учреждениях уголовно-исполнительной системы нашей республики», – подчеркнул глава республиканского кабмина.

Число муниципальных и государственных заказчиков, закупающих продукцию для своих нужд в учреждениях УФСИН, постоянно растет. Только в текущем году объемы выпуска товаров в рамках госконтрактов на производственных площадках УФСИН Удмуртии выросли в 1,5 раза и по итогам 7 месяцев составили 32 млн рублей.

В рамках региональной госпрограммы «Развитие промышленности и потребительского рынка» с 2013 года регулярно выделяются средства на развитие центров трудовой адаптации осужденных. За это время из республиканского бюджета на эти цели было направлено более 7,5 млн рублей. На эти деньги приобретено различное промышленное оборудование и сельскохозяйственная техника. В текущем году 1,6 млн рублей будет выделено на покупку нового оснащения для швейных цехов.