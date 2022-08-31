30 тонн овощей открытого грунта собрано в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По данным на конец августа, хозяйства Удмуртии убрали 30 тонн овощей открытого грунта. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Собрано 617 642 тонны зерна, что составляет 67% от плана. Лучшие результаты показывают Можгинский, Алнашский, Вавожский районы — более 60 тыс. тонн. В Минсельхозе отмечают, что урожайность в этом году больше на 58% и составляет в среднем 27,7 центнера на гектар.

Намолочено 132,8 тыс. тонн пшеницы, собрано 82 467 тонн овса, 288 715 тонн ячменя, 2 117 тонн рапса.

Хозяйствам удалось заготовить более 170 тыс. тонн сена — 108%, а также 1 227 676 тонн сенажа — 117%. При этом соломы заготовлено 63% — 83 531 тонна.

Озимых удалось посеять уже 53% от плана.

«Я думаю, что будет урожайный год, рекордный. Даже не по сравнению с засушливым 2021 годом, а вообще», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» 30 августа глава республики Александр Бречалов.