Фестиваль уличного кино в Ижевске, снег над Невой и первая смерть от обезьяньей оспы в США: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Ясное утро среды, 31 августа, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Уличное кино

Спустя несколько лет Ижевск вновь принимает у себя Международный фестиваль уличного кино. Как отметили организаторы, он станет полноценным городским праздником с лекциями от известных российских кинематографистов, музыкальной программой, маркетом и пикником под открытым небом.

Фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на общественных пространствах страны с 2014 года. Ижевчане и гости столицы смогут увидеть режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актёров.

IX Фестиваль проходит в 1000 городов России. Проект продлится до конца сентября. По традиции, в каждом городе зрители будут голосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов. Победитель конкурсной программы Фестиваля получит приз — полтора миллиона рублей. При помощи организаторов в городах замеряют уровень света на каждой площадке и к концу сентября определят по-настоящему народного победителя.

Время фестиваля в Ижевске: 3-4 сентября с 15:00 до 23:00.

Место проведения: «Открытый сад» за зданием администрации города.

Снег над Невой

Санкт-Петербург заливают дожди. В последний день лета в городе и области может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Ливни, а вместе с ними и резкое похолодание до +11 градусов принёс циклон «Орнелла». Накануне местами даже прошел снег, сообщает «Мир 24».

Падающие снежинки сняли жители Выборгского района. Но, по их словам, долго любоваться предвестницами зимы не удалось. Не долетев до земли, они превращались в капли.

Холодная погода с дождями продержится в Петербурге как минимум до начала выходных, обещают синоптики. Дальше прохлада сохранится, но осадков будет мало.

Новая жертва

Власти американского штата Техас зафиксировали первую смерть пациента, страдавшего от оспы обезьян. В настоящее время устанавливается роль заболевания в летальном исходе, сообщает «Мир 24» со ссылкой на РИА «Новости».

Согласно данным местного департамента здравоохранения, скончался обладавший ослабленным иммунитетом пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон.

«Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян», – отметили в департаменте.

По информации властей Техаса, это первый подобный случай на территории штата, а местные СМИ пишут о первой смерти пациента с оспой обезьян в стране.